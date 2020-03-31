В Книгу рекордов Гиннесса внесли имя нового рекордсмена-долгожителя среди мужчин

Вадим Карасев

Книга Рекордов Гиннесса выдала сертификат самому старому долгожителю планеты. Новым рекордсменом по долгожительству среди мужчин стал житель Великобритании Боб Вэйтон, который отпраздновал свой 112-й день рождения.

Рекордсмен-долгожитель рассказал о том, что никогда не думал, что его имя внесут в Книгу рекордов, да еще и с таким рекордом.

Он отметил, что всю жизнь был обычным человеком со своими мечтами: взобраться на Эверест или путешествовать по всему миру.

Он так же, как и многие други люди, болел в детстве: паротитной корью и коклюшем. Затем он два раза переболел малярией, перенес несколько сложных операций, но сумел все это пережить.

«Иногда я смотрю на свои машины и думаю - как я постарел. Я никогда не ожидал, что буду так думать», - иронизирует Боб Вэйтон.

Главный редактор Книги рекордов Гиннесса поздравил нового рекордсмена-долгожителя по видеосвязи. Лично приехать и поздравить его не получилось из-за введенных во многих странах, в том числе и в Великобритании, ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции.

Но, сотрудники дома престарелых, где сейчас живет Боб Вэйтон, устроили ему настоящий праздник спев песню "Happy Birthday" и вручив сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Боб Вейтон получил рекордное звание после того, как г-н Читесу Ватанабе (Япония, род. 5 марта 1907 г.) скончался 23 февраля 2020 года в 112 лет и 355 дней.

Рекордсменкой среди женщин-долгожительниц остается Кейн Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.