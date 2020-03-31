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В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник был очень конструктивным и объемным по содержанию, они обменялись информацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной", - сказал Песков.

Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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