В Литве коронавирусом заразились 64 медика

Алексей Вольцев

Коронавирусом в Литве заразились 64 медика, что составляет 12% от всех случаев в стране, передает Sputnik Литва со ссылкой на главного эпидемиолога Лорету Ашоклене.

Ранее сообщалось, что в литовском городе Укмерге коронавирусом заразились 22 медика.

Карантин по коронавирусу действует в Литве до 13 апреля. Всего в стране зафиксировано 533 случая коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели.

ВОЗ, в мире заражены уже почти 720 тысяч человек в 202 странах, свыше 33 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.