В Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время карантина

Вадим Карасев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жители Москвы сдают питомцев в аренду для прогулок во время карантина, пишут «Известия» со ссылкой на объявления Avito, Youdo, «Из рук в руки».

Россиянам начали предлагать услугу владельцы собак, которые за деньги готовы отдать в аренду своего питомца для прогулок. По словам одной из авторов объявлений, она готова привезти собаку к клиенту вне зависимости от расстояния. Еще один владелец питомца, просит самостоятельно приехать к нему в район, чтобы вывести на прогулку его пса. Стоимость услуги составляет 800 рублей в час и три тысячи рублей сверху в качестве залога.

Кроме того, некоторые публикуют объявления с предложением изготовить пропуск на свободное хождение по городу за 100 рублей. Также некоторые готовы за 300-600 рублей доставить продукты из магазина в объеме от 2 до 10 килограммов.

Вечером в воскресенье, 29 марта, стало известно о введении в столице всеобщего режима самоизоляции. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна. Решение было принято мэрией после увеличения числа заболевших, а также из-за россиян, которые в выходной день отправились в парки жарить шашлыки