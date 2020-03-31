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В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Москве скончались еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

«В Москве скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. У всех пожилых пациентов, скончавшихся от коронавируса, были сопутствующие заболевания», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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По материалам: pnp.ru

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