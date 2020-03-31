В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом
Вчера, 23:42 Анастасия Иванова
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
В Москве скончались еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.
«В Москве скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. У всех пожилых пациентов, скончавшихся от коронавируса, были сопутствующие заболевания», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
По материалам: pnp.ru