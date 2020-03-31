В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Влада Некрасова

Количество людей в Приморском крае, у которых медики подтвердили наличие новой коронавирусной инфекции, увеличилось до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное правительство.

«По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — сказал представитель кабмина края.

Еще 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тыс. человек — на самоизоляции дома, под наблюдением врачей. В регионе из-за распространения коронавируса закрыты все предприятия общественного питания, торговые центры.

Напомним, в России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев).