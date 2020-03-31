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В России из-за коронавируса перенесут сроки вступительных экзаменов

В России из-за коронавируса перенесут сроки вступительных экзаменов

Минобрнауки решило перенести сроки вступительных экзаменов из-за Covid-19. Слова министра науки и образования Валерия Фалькова цитирует ТАСС, ссылаясь на телеканал "Россия-24".

Отмечается, что даже в такой тяжелой экономической ситуации в вузах не прекратят создавать бюджетные места.


Он добавил, что вступительные экзамены перенесут на недели 2-4 из-за того, что ранее были перенесены сроки сдачи ЕГЭ. А бюджетные места будут создавать несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.


По словам Фалькова, данное решение обосновано тем, что увеличивается количество выпускников. Также он отметил, что бюджетные места перераспределяют, их будет больше на педагогических, гуманитарных и медицинских направлениях.

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По материалам: u-f.ru

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