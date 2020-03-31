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В России могут расширить полномочия кабмина при введении ЧС

В России могут расширить полномочия кабмина при введении ЧС

Правительству предлагают дать право вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации по всей России или на её части и устанавливать правила поведения граждан и организаций в таких условиях. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на пленарном заседании 31 марта.

Как ранее заявил глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв, документ предусматривает меры по повышению эффективности борьбы с коронавирусом и минимизации его последствий для людей, экономики и бизнеса. В частности, предлагается приостановить проведение проверок для предпринимателей до конца года по линии муниципального контроля и надзора. Это снизит административную нагрузку на бизнес. Предусматривается введение моратория на процессы по банкротству, что позволит сохранить предприятия, на финансовое состояние которых повлияла пандемия коронавируса. Предлагается установить новые правила работы для учреждений, которые работают на основании разрешительных документов — лицензий или аккредитаций. Если срок действия таких документов истекает в период пандемии, то он будет автоматически продлеваться, чтобы предприятий и учреждений могли работать в обычном режиме.

Также вводится обязанность туроператоров возвращать туристам, которые не смогли выехать из России из-за распространения коронавируса, деньги за купленные заблаговременно туры.  

В законопроекте перечислены меры по решению проблем, связанных с поставкой медикаментов. Документ предлагает исключить возможность создания искусственного дефицита лекарственных средств и препаратов, в том числе масок и антисептических средств. «Это проблема искусственная, созданная недобросовестными юридическими и физическими лицами, которые закупают продукцию больше, чем в этом есть необходимость, — сказал Василий Пискарёв. — Правительство сможет временно приостанавливать розничную или оптовую продажу медикаментов, чтобы создать запас, который будет справедливо и грамотно распределяться». При этом в случае, когда есть необходимость обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами, кабмин может дать возможность закупать их у одного поставщика.

Законопроект планируется рассмотреть в оперативном порядке, сразу в трёх чтениях, чтобы он как можно быстрее вступил в силу. В случае принятия Госдумой документ рассмотрят на внеочередном пленарном заседании Совета Федерации 31 марта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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