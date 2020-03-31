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В Ростовской области вводится режим всеобщей самоизоляции

В Ростовской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области распоряжением губернатора введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона запрещено покидать места своего проживания с 00 часов 31 марта.


Глава области отметил, что дополнительные меры направлены на то, чтобы уберечь жителей донского региона от опасной инфекции.

Согласно распоряжению губернатора, граждане могут выходить из дома для похода в ближайший магазин или аптеку, выносить мусор, а также выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от жилья. Запрет не действует в случае прямой угрозы жизни и здоровью и необходимости в экстренной медицинской помощи.

Следовать к месту работы могут граждане, оказывающие транспортные услуги или услуги доставки, а также работники других сфер, деятельность которых не была приостановлена.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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