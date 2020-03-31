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В Сахаре обнаружены загадочные пещерные рисунки, изображающие фантастических существ

В Сахаре обнаружены загадочные пещерные рисунки, изображающие фантастических существ

В Сахаре находится археологический объект Тассилин-Аджер, известный своей пещерной живописью. Почти десять тысяч лет назад здесь обитала цивилизация, о которой мало что известно. Загадочные наскальные рисунки приоткрывают тайну этих доисторических поселений. Вместе с тем некоторые изображения вызывают у исследователей массу вопросов.

Исследования иллюстраций на камне начались в Сахаре еще в середине XIX века. Наскальные фрески показали, что в доисторические времена Сахара не являлась пустыней, здесь выпадали обильные осадки, текли реки, имелась буйная растительность и многообразный животный мир.

Ученые выяснили, что сахарская цивилизация развивалась параллельно с могучими цивилизациями Индии, Египта, Древнего Китая. Пустыня начала наступать на людские поселения, вынуждая жителей отступить. Но это не помешало им оставить после себя множество наскальных изображений. Возраст самых ранних рисунков составляет не менее 7 тысяч лет.

Главными для историков стали изображения людей. Все они нарисованы с преувеличенно большими круглыми головами, поэтому этот этап творчества древних художников получил название «стиль круглоголовых». Позже фигуры менялись, тела на рисунках становились длиннее, но форма головы оставалась преувеличенно круглой.

Открытие невероятных фресок Тассилин-Адджера принадлежит французскому археологу Анри Лоту. Он обнаружил одну из самых больших доисторических картин высотой 6 метров, которую назвал «Великий марсианский бог». Уфологам картина напомнила космонавта в скафандре. Однако ученые утверждают, что на ней изображен жрец в церемониальной одежде.


Имеются и другие странные изображения фантастических и человекоподобных существ. На одной из картин нарисован человек в шлеме, выходящий из дисковидного объекта. Среди фресок есть изображения явных гибридов, например, антилопы с туловищем слона или страуса с головой льва. Остается только гадать, как художники каменного века могли проявить такие причудливые, сюрреалистическими фантазии, пишет neveroyatno.info.

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По материалам: u-f.ru

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