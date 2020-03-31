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В Совете Федерации раскритиковали ФАС за санкционную политику в отношении предпринимателей

В Совете Федерации раскритиковали ФАС за санкционную политику в отношении предпринимателей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Сегодня всем органам власти необходимо объединить усилия, чтобы поддержать малый и средний бизнес, а не пугать предпринимателей санкциями. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Тему поднял глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он раскритиковал действия ФАС, которая заявила о «картельном сговоре» продавцов гречки. «По нашим данным цены на гречку стали повышаться ещё осенью прошлого года, что было связано с минимальным за пять лет урожаем данной культуры и значительным сокращением посевных площадей под неё», — пояснил Кутепов.

Сенатор считает, что в сложившихся кризисных условия не нужно делать акцент на санкционную политику — сейчас, по его словам, необходимо дать возможность поставлять как можно больше продуктов первой необходимости и производить их внутри страны. «Руководство страны призывает в профилактике и разъяснительной работе, а ФАС ищет картельный сговор и пугает предпринимателей, хотя у службы есть возможность мониторить цены заблаговременно. Такое ощущение, что присутствие на полках гречки и туалетной бумаги интересует ФАС больше, чем все остальное», — заявил сенатор, и призвал всех коллег объединиться и поддержать предпринимателей в регионах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тревога коллеги оправдана. «В условиях, когда все общество сплачивается для борьбы с общей угрозой, каждый должен очень ответственно относится к исполнению своих обязанностей. Сейчас запугивать и распускать «страшилки» очень легко. А надо объединять все усилия, чтобы поддержать экономику, поддержать малый и средний бизнес. Условия-то в стране поменялись, а некоторые, такое впечатление, продолжают жить в другом мире», — заявила она.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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