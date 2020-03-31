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В Тунисе продлили карантин из-за коронавируса

В Тунисе продлили карантин из-за коронавируса
Власти Туниса продлили карантин в стране из-за коронавируса на две недели, сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы администрации президента страны.

"Совет национальной безопасности Туниса на заседании во вторник решил продлить на две недели режим карантина", - говорится в сообщении. Срок введенного 22 марта карантина истекает 5 апреля, таким образом, власти продлили данные меры до 19 апреля.

# В мире
По материалам: ria.ru

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