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В Украине испытали управляемую ракету Х-29Т: что это за оружие (фото)

В Украине испытали управляемую ракету Х-29Т: что это за оружие (фото)

В Украине провели новые испытания авиационной управляемой ракеты Х-29Т. Это модернизированная версия выпускавшейся еще в 1980-х годах ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность». Усовершенствованная ракета оборудована телесистемой наведения «Тубус-2», позволяющей лучше фокусироваться на цели.

Потребность в модернизированной версии X-29 возникла c началом российской агрессии на Донбассе. Управляемая ракета нужна для уничтожения высокозащищенных целей: вражеских опорных пунктов, штабов, военной техники, кораблей на ходу, объектов инфраструктуры, таких как мосты, взлетно-посадочные полосы. Дальность применения управляемой ракеты Х-29Т достигает 12 километров.

Как сообщает Украинский милитарный портал, весной 2020 года ракету Х-29Т испытали как вооружение для модернизированного истребителя МиГ-29 МУ2.

В 2019 году ракеты Х-29Т были испытаны на авиационном полигоне «Повурск» на Волыни. Вооружение было установлено на бомбардировщике Су-24М.

Напомним, ранее в Украине успешно испытали новую ракетную систему «Ольха-М». Ракета поразила цель на расстоянии 110 километров.

Фото mil.in.ua

# Украина
По материалам: fakty.ua

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