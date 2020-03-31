В Украине из-за карантина снизился уровень преступности

Лидия Мартынова

В связи с карантинными мерами в Украине уменьшилось количество преступлений по стране в целом, примерно на треть, сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет 0532.ua.По его словам, Потлавщина - не исключение. В области полицейские также фиксируют уменьшение количества преступлений.При этом правоохранители из-за карантина работают в усиленном режиме и несут постоянные дежурства в населенных пунктах области.Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что с начала введения карантина в Украине существенно снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники.Также накануне глава МВД заявил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлится минимум два месяца.