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В Украине из-за карантина снизился уровень преступности

В Украине из-за карантина снизился уровень преступности
В связи с карантинными мерами в Украине уменьшилось количество преступлений по стране в целом, примерно на треть, сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет 0532.ua.

По его словам, Потлавщина - не исключение. В области полицейские также фиксируют уменьшение количества преступлений.
При этом правоохранители из-за карантина работают в усиленном режиме и несут постоянные дежурства в населенных пунктах области.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что с начала введения карантина в Украине существенно снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники.
Также накануне глава МВД заявил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлится минимум два месяца.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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