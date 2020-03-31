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Вице-премьер Оверчук стал национальным координатором по делам СНГ

Вице-премьер Оверчук стал национальным координатором по делам СНГ
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука национальным координатором РФ по делам Содружества независимых государств, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее данный пост занимал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Назначить заместителя председателя правительства РФ Оверчука А.Л. национальным координатором РФ по делам Содружества Независимых Государств. МИДу России уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о назначении национального координатора РФ по делам Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.


Отмечается, что данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 30 марта.

# Политика
По материалам: ria.ru

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