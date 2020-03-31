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Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус

Винокур раскрыл результаты теста на коронавирусФото: @vladimir_vinokur

Юморист Владимир Винокур, друг заразившегося коронавирусом певца Льва Лещенко, решил сдать анализ на COVID-19. Результаты он раскрыл в публикации в Instagram.

«Дорогие друзья!!! Должен поделиться с Вами радостным событием!!!» — написал Винокур в начале поста. Он опубликовал две фотографии с врачами в защитных костюмах, которые проводили забор биоматериала для теста на наличие у него коронавируса.

В последнем снимке он показал полученные результаты анализов на коронавирус, которые он сдал 24 марта. В медицинском документе говорится, что коронавирус SARS-CoV-2 у юмориста не обнаружен.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом Лещенко. По словам Кудрявцевой, гости мероприятия вели себя ответственно, а Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал.

24 марта Лещенко был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США.

По возвращении он посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами, а также побывал на съемках передачи Андрея Малахова.

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По материалам: lenta.ru

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