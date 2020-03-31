Власти Армении просят "Газпром" начать новые переговоры о цене на газ

Влада Некрасова

Вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ, сообщили в пресс-службе правительства.

"Учитывая, прогнозы и текущую ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, в том числе связанную с ценами на нефть и газ, считаем целесообразным начать новые переговоры о изменении цены на поставляемый в Армении газ. В частности, мы считаем уместным обсуждение вопросов снижения цены на газ на границе между Арменией и Грузией, а также установлении правил оплаты за газ в национальной валюте", - говорится в письме.

"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.