Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг

Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг
Совет Федерации соберётся в четверг на внеочередное заседание для рассмотрения новых законов, связанных с ситуацией с коронавирусом, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В четверг Совет Федерации соберется снова на заседание, ориентировочно в 14.00", - сказал он на заседании комитета.

По словам Клишаса, заседание будет посвящено рассмотрению законов, связанных с ситуацией с коронавирусом, в том числе о банкротстве физлиц.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
"Белавиа" временно приостановит рейсы в Домодедово и Шереметьево
"Белавиа" временно приостановит рейсы в Домодедово и Шереметьево
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг
Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг
Анастасия Решетова показала, как поддерживает себя в форме на карантине: "Несколько упражнений для красивой попы"
Анастасия Решетова показала, как поддерживает себя в форме на
Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник
Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник
Характеристики полиэтиленовых пакетов, используемых в торговле
Характеристики полиэтиленовых пакетов, используемых в торговле
Ученые ищут, где в организме птицы спрятан магнитный компас
Ученые ищут, где в организме птицы спрятан магнитный компас
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за
Заседание суда по делу об убийстве посла в Анкаре пройдет 28 мая
Заседание суда по делу об убийстве посла в Анкаре пройдет 28 мая
Подсчитаны потери банков от коронавируса
Подсчитаны потери банков от коронавируса
Режиссер театра Вахтангова назвал Зорина великим человеком
Режиссер театра Вахтангова назвал Зорина великим человеком

Топ на сегодня

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы с Covid-19
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе

Еще по теме

Правительство соберется на срочное заседание в Москве
Совфед может провести внеочередное заседание по поправкам в бюджет
Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности России
Матвиенко сообщила о срочном заседании правительства