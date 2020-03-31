Внеочередное заседание Совета Федерации пройдет в четверг
Сегодня, 13:07 Лидия Мартынова
Совет Федерации соберётся в четверг на внеочередное заседание для рассмотрения новых законов, связанных с ситуацией с коронавирусом, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В четверг Совет Федерации соберется снова на заседание, ориентировочно в 14.00", - сказал он на заседании комитета.
По словам Клишаса, заседание будет посвящено рассмотрению законов, связанных с ситуацией с коронавирусом, в том числе о банкротстве физлиц.
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По материалам: ria.ru