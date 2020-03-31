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Военные из РФ и Турции совместно проверили посты вдоль трассы в Сирии

Военные из РФ и Турции совместно проверили посты вдоль трассы в Сирии
Российские и турецкие военные провели совместную проверку постов вдоль трассы М4 в сирийском Заевфратье, которая связывает Алеппо с самой отдаленной провинцией Хасеке, сообщил журналистам представитель российской военной полиции Александр Жуков.

"Мы провели совместную проверку постов с турецкой стороной на трассе М4. Проблемных вопросов не выявлено, вопросов к обеим сторонам тоже нет", - сказал Жуков. По его словам, с обеих сторон участвовали по два бронеавтомобиля. За 1 час 10 минут они проехали более 60 километров.

Главной задачей совместного мероприятия являлся мониторинг обстановки и проверка соблюдения режима прекращения огня, а также проверка возможности беспрепятственного передвижения по заевфратскому участку трассы. В процессе движения военнослужащие проверяли, не увеличилось ли количество стационарных постов с юга и севера, наличие возле дороги вооруженных групп и формирований. На днях российские наблюдатели заметили на трассе подозрительные внедорожники с белыми флагами, однако в ходе проверки их не обнаружили.

# В мире
По материалам: ria.ru

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