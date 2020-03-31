«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли

Алексей Вольцев

Долгие годы артист старался доказать, что способен построить успешную карьеру, не прикрываясь именем знаменитого отца. Однако во многом Брэндон Ли повторил судьбу родителя: снимался в боевиках, владел кунг-фу, а главное — тоже умер молодым.

В школе, в колледже, а затем и в Голливуде Брэндона Ли воспринимали как наследника легендарного мастера кунг-фу. Юноша не желал оставаться в тени звездного отца и искал собственный творческий путь. Его звездный час должен был пробить с премьерой фильма «Ворон», повествующего о любви, смерти и мести и никак не связанного с боевыми искусствами.

Картина действительно превратила Брэндона в культовую личность, вот только он об этом не узнал. 31 марта 1993-го 28-летний сын Брюса Ли погиб на съемках, и последние сцены авторам проекта пришлось доделывать с помощью дублеров. Сложно даже представить масштабы трагедии: 17 апреля актер планировал жениться на возлюбленной Элизе, но вместо свадьбы невесту ждали похороны.

Некоторые поклонники считали, что смерть артиста произошла вовсе не в результате несчастного случая. Брюс Ли скончался при странных обстоятельствах в 32 года, и окружающие до сих пор гадают, почему рано ушел из жизни и его наследник. Что же это: семейное проклятье, злой рок или же происки врагов?

СЫН ЗВЕЗДЫ

Брэндон появился на свет в Окленде штата Калифорния в семье легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли и учительницы Линды Эмери. Вскоре мама и папа переехали с ребенком в Лос-Анджелес, а спустя два года после рождения дочери Шеннон перебрались в Гонконг. Здесь Брэндон Ли учился в школе, освоил кантонский диалект и основы кунг-фу по методу своего отца — Джит Кун-До.

Статус наследника звезды не слишком помогал ребенку наладить контакт со сверстниками, к тому же от окружающих его постоянно отделяли телохранители — родители боялись, что мальчика могут похитить. Все изменилось с внезапной смертью Брюса Ли от отека мозга, возникшего в результате аллергической реакции. Вдова актера приняла решение вернуться с детьми в Америку.

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Поселившись в Лос-Анджелесе, Брэндон поступил в военную школу искусств, которой управляли воспитанники его папы. Частые переезды и потеря близкого человека негативно сказались на характере подростка: он превратился в замкнутого, агрессивного человека и не раз находился на грани исключения из учебного заведения. Эмоции юноша выплескивал на сцене, а впоследствии стал студентом колледжа Эмерсона в Бостоне и начал играть в небольших театрах Нью-Йорка.

«Я появился в нескольких постановках, затем работал на продюсера, читая сценарии и переписывая синопсисы. А когда мне было 20, снялся в телевизионном фильме», — рассказывал Брэндон Ли.

Вскоре работа разочаровала начинающего актера: в Голливуде его воспринимали исключительно как сына Брюса Ли, потому и предлагали соответствующие роли — в картинах «Криминальный убийца», «Кунг-фу: киноверсия». В надежде найти собственный путь в творчестве, Брэндон отправился в Китай. Там он сыграл главного героя в боевике «Подставленный», который хоть и был тепло принят местными жителями, но вышел на экраны лишь в нескольких кинотеатрах.

Артист дал Голливуду второй шанс и вернулся на «фабрику грез». Однако, снявшись в паре сериалов, он абсолютно не представлял, как развивать карьеру дальше. Настало непростое время: в конце 80-х у Брэндона не было приглашений в новые проекты, он впал в глубокую депрессию и подолгу не выходил из комнаты. Однажды вечером в особняк актера ворвался грабитель. Вор ожидал, что хозяина не окажется дома, но жестоко ошибся.

«Я прыгнул в окно и уложил его на землю. Когда пришли полицейские, драка перешла на тротуар. У него был нож, который я отнял и прижал ему к краю глаза. Полицейские спустились по улице в машине. Я осознавал: полицейские не поймут, что происходит, — вспоминал Брэндон. — Поэтому встал, сделал пару шагов от парня, бросил нож в сторону, поднял руки и закричал: «Я хороший парень!». Это казалось логичным, но когда я размышлял о ситуации позднее, понял, как это было абсурдно».

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Преступника на два года посадили в тюрьму. Для актера стрессовая ситуация стала своеобразным толчком к активной деятельности. Окончательно выйти из депрессии ему помог Би Джи Дэвис, предложивший роль в картине «Операция «Лазер». Нельзя сказать, что лента произвела фурор, однако имя Брэндона Ли оказалось на слуху в звездных кругах. Настоящим прорывом для артиста было участие в фильме «Разборка в маленьком Токио» с Дольфом Лундгреном.

После премьеры картины Брэндон проснулся знаменитым. Почти сразу он получил предложение от Дуайта Литтла о съемках в боевике «Беглый огонь». История о борьбе двух преступных группировок Чикаго стала культовой для американских зрителей. Примечательно, что трюки для ленты актер придумывал самостоятельно.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В 1990-м в интервью Брэндон Ли говорил о том, что не представляет себя женатым. С иронией актер отмечал, что ни одна девушка в мире не потерпит такого беспорядка, в котором он живет постоянно. Свободолюбивый артист не подозревал, что совсем скоро встретит женщину своей мечты.

С привлекательной брюнеткой Элизой Хаттон Брэндон познакомился в штаб-квартире компании 20th Century Fox. Девушка была личным помощником режиссера Ренни Харлина, до этого несколько лет проработала в крупных кастинг-агентствах, однако блеск и роскошь Голливуда не испортили ее. Элиза выросла в многодетной семье в штате Миссури, знала цену труду и не кичилась успехами в карьере. Кроме того, она не входила в число поклонниц Брэндона Ли, а увидев его лично, заключила, что актер высокомерен и страдает нарциссизмом.

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На самом деле артист вел себя чересчур активно, стараясь добиться расположения Элизы. Впоследствии Ли откровенничал, что для него это была любовь с первого взгляда. Брэндон тут же позвонил своему менеджеру, чтобы рассказать о мисс Хаттон.

«Ян, ты когда-нибудь встречал кого-то, кому просто говоришь «Привет» и надеешься, что она останется с тобой до конца жизни? Ну, сегодня я встретил такую девушку», — хвастался актер.

Оставалось только произвести хорошее впечатление. На второй встрече Брэндон вел себя сдержанно и тактично, так что Элиза узнала его с новой стороны. Хаттон согласилась пойти с артистом на свидание, и вскоре у пары начался бурный роман. Друзья видели, как рядом с избранницей безрассудный актер менялся на глазах: становился спокойным, сдержанным, уверенным в себе. Возлюбленная не пыталась контролировать Ли, подбадривала его и поддерживала в творческих начинаниях и проектах.

Весной пара перебралась в дом в Беверли-Хиллз, где Брэндон работал над фильмом «Беглый огонь». Элиза устроилась редактором в местный глянцевый журнал, а в свободное время помогала ему с ролью. После выхода картины женщина отправилась с актером в гастрольный пресс-тур. Они не расставались ни на минуту, и романтике в их отношениях завидовал весь Голливуд: Ли писал возлюбленной послания, цитируя Шекспира.

Спустя два года знакомства Брэндон увез избранницу в путешествие по Италии. В один из дней отпуска артист сделал Элизе предложение, на которое она ответила согласием. По возвращении из Европы влюбленные закатили громкую вечеринку, где сообщили о помолвке. Они с энтузиазмом начали планировать свадьбу. Торжество должно было пройти в Мексике 17 апреля 1993-го. Никто и представить не мог, что вместо праздника близких актера ожидает траур…

«ВОРОН», УКРАВШИЙ ЖИЗНЬ

Брэндон Ли не сомневался, что 1993-й станет счастливейшим годом в его жизни. В каждом интервью он говорил, что с нетерпением ждет свадьбы с Элизой. Еще одним поводом для радости стали съемки фильма «Ворон». Экранизация графического романа о суровом возмездии Эрика Дрейвена, вернувшегося с того света, чтобы наказать убийц своей девушки, должна была вознести Брэндона на вершину славы. История тронула его до глубины души: как и сам актер, герой готовился к бракосочетанию и безумно любил свою избранницу.

«Я подумал про себя: если бы мне, как ему, через год после смерти предоставили возможность вернуться, кого бы я хотел увидеть? Элизу, мою невесту, ведь я женюсь после съемок фильма. Но у Эрика все иначе: единственного человека, с которым он хотел бы поделиться этим, больше нет. Это главная трагедия персонажа», — говорил артист в последнем интервью.

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Съемки стартовали в 28-й день рождения звезды, 1 февраля. На время Элиза покинула жениха, отправившись в Лос-Анджелес решать свадебные вопросы. 27 марта невеста устроила девичник, а 30-го позвонила Брэндону и с радостью сообщила о том, что ее обручальное кольцо ручной работы готово. Это был их последний разговор.

После полуночи случилось то, что навсегда перевернуло жизнь Элизы Хаттон. Ли снимался в сцене, где в главного персонажа стреляет злодей Фанбой. В стволе револьвера осталась заглушка, что прошло незамеченным для членов съемочной группы, и когда Майкл Масси нажал на курок, застрявшая деталь вылетела из пистолета, словно пуля, и пробила Брэндону живот.

Актер медленно осел на пол, и поначалу коллеги решили, что сцена сыграна им блестяще. Но увидев алые капли на плитке, артисты поняли, что случилось страшное. Заглушка прошла сквозь внутренности и застряла в позвоночнике Брэндона Ли. Скорая увезла пострадавшего в клинику Уилмингтона. Кровоизлияние оказалось слишком сильным, и сложная операция не спасла звезде жизнь. 31 марта в час дня он скончался за 18 дней до собственной свадьбы…

Майкл Масси был настолько шокирован произошедшим, что на год исчез с радаров. Полиция не подозревала его в покушении — никакой вражды и мотива. Мог ли кто-то специально подсунуть актеру неисправное оружие? Такая версия казалась следователям фантастичной, и в официальном заключении стояло единственная возможная причина трагедии: «Несчастный случай».

После похорон продюсеры «Ворона» приняли решение завершить фильм: сцену реального убийства Ли вырезали и пересняли с дублером. Оставшиеся эпизоды отыграл другой актер, которому с помощью компьютерных технологий наложили лицо Брэндона. Картина вышла на экраны 13 мая 1994-го с посвящением «Брэндону и Элизе». Премьера сопровождалась оглушительным успехом, а погибший артист стал кумиром поколения.

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Хуже всего в те дни пришлось невесте, вмиг превратившейся во вдову. Через несколько недель после похорон ее навестил автор романа «Ворон» Джеймс О’Барр. Он хорошо понимал чувства Элизы, ведь сам потерял возлюбленную, правда, в автокатастрофе. Позднее писатель признавался, что никогда раньше не видел зрелища печальнее. Женщина сидела в гостиной, заваленной свадебными подарками и фотографиями с Брэндоном, а в соседней комнате на манекене висело белоснежное платье, которое ей не суждено было надеть…

Элиза долго не могла примириться с потерей близкого человека. Она покинула Голливуд, отказалась давать интервью прессе, сняла небольшую квартиру и устроилась соцработником, чтобы помогать беспризорным детям. Лишь спустя 10 лет после трагедии Хаттон вышла замуж. Поклонники актера уверены: самой большой любовью в жизни женщины так и остался Брэндон Ли.

Фото: Dpa, United Archives, Barry King/ /Legion-Media, CBS Photo Archive/Getty Images, кадры фильмов «Кунг-фу: киноверсия», «Разборка в маленьком Токио», «Ворон»

