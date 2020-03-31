«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
В школе, в колледже, а затем и в Голливуде Брэндона Ли воспринимали как наследника легендарного мастера кунг-фу. Юноша не желал оставаться в тени звездного отца и искал собственный творческий путь. Его звездный час должен был пробить с премьерой фильма «Ворон», повествующего о любви, смерти и мести и никак не связанного с боевыми искусствами.
Картина действительно превратила Брэндона в культовую личность, вот только он об этом не узнал. 31 марта 1993-го 28-летний сын Брюса Ли погиб на съемках, и последние сцены авторам проекта пришлось доделывать с помощью дублеров. Сложно даже представить масштабы трагедии: 17 апреля актер планировал жениться на возлюбленной Элизе, но вместо свадьбы невесту ждали похороны.
Некоторые поклонники считали, что смерть артиста произошла вовсе не в результате несчастного случая. Брюс Ли скончался при странных обстоятельствах в 32 года, и окружающие до сих пор гадают, почему рано ушел из жизни и его наследник. Что же это: семейное проклятье, злой рок или же происки врагов?
СЫН ЗВЕЗДЫ
Брэндон появился на свет в Окленде штата Калифорния в семье легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли и учительницы Линды Эмери. Вскоре мама и папа переехали с ребенком в Лос-Анджелес, а спустя два года после рождения дочери Шеннон перебрались в Гонконг. Здесь Брэндон Ли учился в школе, освоил кантонский диалект и основы кунг-фу по методу своего отца — Джит Кун-До.
Статус наследника звезды не слишком помогал ребенку наладить контакт со сверстниками, к тому же от окружающих его постоянно отделяли телохранители — родители боялись, что мальчика могут похитить. Все изменилось с внезапной смертью Брюса Ли от отека мозга, возникшего в результате аллергической реакции. Вдова актера приняла решение вернуться с детьми в Америку.
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Поселившись в Лос-Анджелесе, Брэндон поступил в военную школу искусств, которой управляли воспитанники его папы. Частые переезды и потеря близкого человека негативно сказались на характере подростка: он превратился в замкнутого, агрессивного человека и не раз находился на грани исключения из учебного заведения. Эмоции юноша выплескивал на сцене, а впоследствии стал студентом колледжа Эмерсона в Бостоне и начал играть в небольших театрах Нью-Йорка.
Вскоре работа разочаровала начинающего актера: в Голливуде его воспринимали исключительно как сына Брюса Ли, потому и предлагали соответствующие роли — в картинах «Криминальный убийца», «Кунг-фу: киноверсия». В надежде найти собственный путь в творчестве, Брэндон отправился в Китай. Там он сыграл главного героя в боевике «Подставленный», который хоть и был тепло принят местными жителями, но вышел на экраны лишь в нескольких кинотеатрах.
Артист дал Голливуду второй шанс и вернулся на «фабрику грез». Однако, снявшись в паре сериалов, он абсолютно не представлял, как развивать карьеру дальше. Настало непростое время: в конце 80-х у Брэндона не было приглашений в новые проекты, он впал в глубокую депрессию и подолгу не выходил из комнаты. Однажды вечером в особняк актера ворвался грабитель. Вор ожидал, что хозяина не окажется дома, но жестоко ошибся.
«Я прыгнул в окно и уложил его на землю. Когда пришли полицейские, драка перешла на тротуар. У него был нож, который я отнял и прижал ему к краю глаза. Полицейские спустились по улице в машине. Я осознавал: полицейские не поймут, что происходит, — вспоминал Брэндон. — Поэтому встал, сделал пару шагов от парня, бросил нож в сторону, поднял руки и закричал: «Я хороший парень!». Это казалось логичным, но когда я размышлял о ситуации позднее, понял, как это было абсурдно».
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Преступника на два года посадили в тюрьму. Для актера стрессовая ситуация стала своеобразным толчком к активной деятельности. Окончательно выйти из депрессии ему помог Би Джи Дэвис, предложивший роль в картине «Операция «Лазер». Нельзя сказать, что лента произвела фурор, однако имя Брэндона Ли оказалось на слуху в звездных кругах. Настоящим прорывом для артиста было участие в фильме «Разборка в маленьком Токио» с Дольфом Лундгреном.
После премьеры картины Брэндон проснулся знаменитым. Почти сразу он получил предложение от Дуайта Литтла о съемках в боевике «Беглый огонь». История о борьбе двух преступных группировок Чикаго стала культовой для американских зрителей. Примечательно, что трюки для ленты актер придумывал самостоятельно.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
В 1990-м в интервью Брэндон Ли говорил о том, что не представляет себя женатым. С иронией актер отмечал, что ни одна девушка в мире не потерпит такого беспорядка, в котором он живет постоянно. Свободолюбивый артист не подозревал, что совсем скоро встретит женщину своей мечты.
С привлекательной брюнеткой Элизой Хаттон Брэндон познакомился в штаб-квартире компании 20th Century Fox. Девушка была личным помощником режиссера Ренни Харлина, до этого несколько лет проработала в крупных кастинг-агентствах, однако блеск и роскошь Голливуда не испортили ее. Элиза выросла в многодетной семье в штате Миссури, знала цену труду и не кичилась успехами в карьере. Кроме того, она не входила в число поклонниц Брэндона Ли, а увидев его лично, заключила, что актер высокомерен и страдает нарциссизмом.
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На самом деле артист вел себя чересчур активно, стараясь добиться расположения Элизы. Впоследствии Ли откровенничал, что для него это была любовь с первого взгляда. Брэндон тут же позвонил своему менеджеру, чтобы рассказать о мисс Хаттон.
Оставалось только произвести хорошее впечатление. На второй встрече Брэндон вел себя сдержанно и тактично, так что Элиза узнала его с новой стороны. Хаттон согласилась пойти с артистом на свидание, и вскоре у пары начался бурный роман. Друзья видели, как рядом с избранницей безрассудный актер менялся на глазах: становился спокойным, сдержанным, уверенным в себе. Возлюбленная не пыталась контролировать Ли, подбадривала его и поддерживала в творческих начинаниях и проектах.
Весной пара перебралась в дом в Беверли-Хиллз, где Брэндон работал над фильмом «Беглый огонь». Элиза устроилась редактором в местный глянцевый журнал, а в свободное время помогала ему с ролью. После выхода картины женщина отправилась с актером в гастрольный пресс-тур. Они не расставались ни на минуту, и романтике в их отношениях завидовал весь Голливуд: Ли писал возлюбленной послания, цитируя Шекспира.
Спустя два года знакомства Брэндон увез избранницу в путешествие по Италии. В один из дней отпуска артист сделал Элизе предложение, на которое она ответила согласием. По возвращении из Европы влюбленные закатили громкую вечеринку, где сообщили о помолвке. Они с энтузиазмом начали планировать свадьбу. Торжество должно было пройти в Мексике 17 апреля 1993-го. Никто и представить не мог, что вместо праздника близких актера ожидает траур…
«ВОРОН», УКРАВШИЙ ЖИЗНЬ
Брэндон Ли не сомневался, что 1993-й станет счастливейшим годом в его жизни. В каждом интервью он говорил, что с нетерпением ждет свадьбы с Элизой. Еще одним поводом для радости стали съемки фильма «Ворон». Экранизация графического романа о суровом возмездии Эрика Дрейвена, вернувшегося с того света, чтобы наказать убийц своей девушки, должна была вознести Брэндона на вершину славы. История тронула его до глубины души: как и сам актер, герой готовился к бракосочетанию и безумно любил свою избранницу.
«Я подумал про себя: если бы мне, как ему, через год после смерти предоставили возможность вернуться, кого бы я хотел увидеть? Элизу, мою невесту, ведь я женюсь после съемок фильма. Но у Эрика все иначе: единственного человека, с которым он хотел бы поделиться этим, больше нет. Это главная трагедия персонажа», — говорил артист в последнем интервью.
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Съемки стартовали в 28-й день рождения звезды, 1 февраля. На время Элиза покинула жениха, отправившись в Лос-Анджелес решать свадебные вопросы. 27 марта невеста устроила девичник, а 30-го позвонила Брэндону и с радостью сообщила о том, что ее обручальное кольцо ручной работы готово. Это был их последний разговор.
После полуночи случилось то, что навсегда перевернуло жизнь Элизы Хаттон. Ли снимался в сцене, где в главного персонажа стреляет злодей Фанбой. В стволе револьвера осталась заглушка, что прошло незамеченным для членов съемочной группы, и когда Майкл Масси нажал на курок, застрявшая деталь вылетела из пистолета, словно пуля, и пробила Брэндону живот.
Актер медленно осел на пол, и поначалу коллеги решили, что сцена сыграна им блестяще. Но увидев алые капли на плитке, артисты поняли, что случилось страшное. Заглушка прошла сквозь внутренности и застряла в позвоночнике Брэндона Ли. Скорая увезла пострадавшего в клинику Уилмингтона. Кровоизлияние оказалось слишком сильным, и сложная операция не спасла звезде жизнь. 31 марта в час дня он скончался за 18 дней до собственной свадьбы…
Майкл Масси был настолько шокирован произошедшим, что на год исчез с радаров. Полиция не подозревала его в покушении — никакой вражды и мотива. Мог ли кто-то специально подсунуть актеру неисправное оружие? Такая версия казалась следователям фантастичной, и в официальном заключении стояло единственная возможная причина трагедии: «Несчастный случай».
После похорон продюсеры «Ворона» приняли решение завершить фильм: сцену реального убийства Ли вырезали и пересняли с дублером. Оставшиеся эпизоды отыграл другой актер, которому с помощью компьютерных технологий наложили лицо Брэндона. Картина вышла на экраны 13 мая 1994-го с посвящением «Брэндону и Элизе». Премьера сопровождалась оглушительным успехом, а погибший артист стал кумиром поколения.
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Хуже всего в те дни пришлось невесте, вмиг превратившейся во вдову. Через несколько недель после похорон ее навестил автор романа «Ворон» Джеймс О’Барр. Он хорошо понимал чувства Элизы, ведь сам потерял возлюбленную, правда, в автокатастрофе. Позднее писатель признавался, что никогда раньше не видел зрелища печальнее. Женщина сидела в гостиной, заваленной свадебными подарками и фотографиями с Брэндоном, а в соседней комнате на манекене висело белоснежное платье, которое ей не суждено было надеть…
Элиза долго не могла примириться с потерей близкого человека. Она покинула Голливуд, отказалась давать интервью прессе, сняла небольшую квартиру и устроилась соцработником, чтобы помогать беспризорным детям. Лишь спустя 10 лет после трагедии Хаттон вышла замуж. Поклонники актера уверены: самой большой любовью в жизни женщины так и остался Брэндон Ли.
Фото: Dpa, United Archives, Barry King/ /Legion-Media, CBS Photo Archive/Getty Images, кадры фильмов «Кунг-фу: киноверсия», «Разборка в маленьком Токио», «Ворон»