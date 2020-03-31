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Врач рассказал, сколько может продлиться карантин в России при «печальном сценарии»

Врач рассказал, сколько может продлиться карантин в России при «печальном сценарии»

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью RT рассказал, на какой период по времени может затянуться режим всеобщей самоизоляции в России.

Медик считает, что при «печальном сценарии» развития событий карантин в России может продлиться до полутора лет. По его словам, эпидемия новой коронавирусной инфекции пойдет на спад, если у 70% населения страны выработается иммунитет к болезни. Часть из этих людей может переболеть COVID-19, а другие пройдут вакцинацию. Работа над вакциной идет полным ходом, но на ее создание может быть затрачено до полутора лет. Лейкин отметил, что на все это время будет необходим санитарный режим изоляции.

Врач сказал, что в начале вспышки COVID-19 он сам не верил в подобное развитие событий. Но сейчас появились основания для таких нерадостных прогнозов. По одной из теорий, эпидемия должна была пройти на спад с наступлением теплой погоды. Однако уже весна, а болезнь не думает сдаваться. По всей видимости, только выработка иммунитета у населения сможет погасить вспышку этого вируса.

Лейкин считает, пик эпидемии в России придется на середину апреля. По его подсчетам, заразится около 20 тысяч россиян. Стабилизацию ситуации терапевт прогнозирует в середине — конце июля.

В настоящее время режим всеобщей самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19 ввели 26 регионов России.

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По материалам: u-f.ru

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