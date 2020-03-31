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Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту ВВП Китая
Рост ВВП Китая составит в 2020 году 2,3% против 6,1% в 2019 году из-за пандемии коронавируса, прогнозирует в своем докладе Всемирный банк.

При негативном сценарии, как считают эксперты ВБ, рост ВВП замедлится до 0,1%.

В целом рост Азиатско-Тихоокеанского региона прогнозируется на уровне 2,1% против 5,8% в 2019 году. В наихудшем сценарии прогнозируется спад экономики региона на 0,5%. Также в худшем сценарии 11 миллионов человек в АТР могут оказаться на грани бедности, в то время как ранее прогнозировалось, что 35 миллионов, напротив, "выбьются" в 2020 году в средний класс.


Индонезии составит 2,3%, Малайзии - 4,6% и Таиланда - 5%.

"В дополнение к жестким действиям на уровне государств более глубокое международное сотрудничество является наиболее эффективной вакциной против этой вирусной угрозы", - приводятся в сообщении ВБ слова Аадитьи Матту, главного экономиста по АТР во Всемирном банке.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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