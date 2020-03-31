Вступительные экзамены в российские вузы решено перенести

Вадим Карасев

Министерство науки и высшего образования планирует перенести сроки вступительных экзаменов в российские вузы из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

Решение о переносе вступительных экзаменов, уточнил министр, принято в связи с тем, что 27 марта Минпросвещения передвинуло сроки проведения ЕГЭ.

"Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости от того, как более комфортно будет выпускникам школ. Затем организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн-технологий", - пояснил Фальков.

К тому же он пообещал, что даже в условиях тяжелой экономической ситуации в вузах будут создаваться бюджетные места. Причем их количество в этом году выросло почти на 34 тыс.

Последние данные о ситуации с вирусом в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

