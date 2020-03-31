За фейки о коронавирусе в России предлагают наказывать тюрьмой

Лидия Мартынова

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате принять поправки в Уголовный кодекс, которые в том числе предполагают лишение свободы на срок до пяти лет за распространение ложной информации о вирусных заболеваниях, в результате которых наступили тяжкие последствия.

Предлагаемые поправки вносятся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в России. Штрафов до 1,5 млн рублей предлагается наказывать за публичное распространение фейков о коронавирусе под видом достоверных сообщений, повлекшее вред здоровью человека. Альтернативой наказанию также предлагают штраф в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительные или принудительные работы до года, или лишение свободы до трех лет.

Законопроект указывает, что «обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения».