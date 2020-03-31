Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » За фейки о коронавирусе в России предлагают наказывать тюрьмой

За фейки о коронавирусе в России предлагают наказывать тюрьмой

За фейки о коронавирусе в России предлагают наказывать тюрьмой

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате принять поправки в Уголовный кодекс, которые в том числе предполагают лишение свободы на срок до пяти лет за распространение ложной информации о вирусных заболеваниях, в результате которых наступили тяжкие последствия.

Предлагаемые поправки вносятся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в России. Штрафов до 1,5 млн рублей предлагается наказывать за публичное распространение фейков о коронавирусе под видом достоверных сообщений, повлекшее вред здоровью человека. Альтернативой наказанию также предлагают штраф в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительные или принудительные работы до года, или лишение свободы до трех лет.

Законопроект указывает, что «обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Уходим на карантин: как сделать дом местом силы
Уходим на карантин: как сделать дом местом силы
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
За фейки о коронавирусе в России предлагают наказывать тюрьмой
За фейки о коронавирусе в России предлагают наказывать тюрьмой
Вице-премьер Оверчук стал национальным координатором по делам СНГ
Вице-премьер Оверчук стал национальным координатором по делам СНГ
Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Заговоры на любовь по фазам Луны
Заговоры на любовь по фазам Луны
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в условиях изоляции из-за коронавируса
Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в
Собчак переболела коронавирусом
Собчак переболела коронавирусом
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе
СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

Еще по теме

За фейки о коронавирусе накажут многомиллионными штрафами
Комитет Государственной думы одобрил усиление ответственности за свирепое обращение с животными
Срок тюремного заключения для живодёров увеличат до пяти лет
Госдума может принять закон об уголовном наказании за склонение к допингу