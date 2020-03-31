За нарушение карантина будут грозить серьёзные штрафы и сроки

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Большие штрафы и уголовные сроки могут грозить гражданам, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, нарушая карантин, — соответствующие поправки в Уголовный Кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ о введении повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и карантина депутаты рассмотрят на пленарном заседании 31 марта.

Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин 30 марта, на заседании во вторник парламентарии планируют принять в первом, а следом и в целом закон об уголовном наказании за нарушение карантина. «Нам очень важно самоорганизоваться, выполнять предписания санитарно-эпидемиологических служб, делать все, чтобы вирус не распространялся», — сказал председатель. Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, «беглецу» из карантина грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей (сейчас — до 80 тысяч рублей) или в размере иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет (сейчас — до шести месяцев). Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до двух миллионов рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдёт о лишении свободы на срок до семи лет.

Также планируется принять поправки в КоАП, согласно которым, в том числе, размер штрафа за повторное нарушение режима карантина составит для граждан от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц за повторное нарушение составят до 500 тысяч рублей, а для юридических — до одного миллиона рублей.

«Ответственность будет и рублем, и если пострадают люди — до семи лет лишение свободы, — отметил Володин в понедельник. — Поэтому хотелось бы, чтобы об этом все знали и спрашивали с себя, понимая, что от этого зависит жизнь окружающих. Мы просим, чтобы никого эта норма не коснулась, соблюдать закон, соблюдать те требования, которые сейчас вынуждены ужесточать».

Всем, кто считает эти меры излишними, председатель напомнил об опыте других стран, в частности Китая — там за побег из карантина, сокрытие симптомов, истории своих путешествий или отказ от лечения грозит десятилетний либо пожизненный срок заключения или же смертная казнь.

В законодательстве также могут появиться санкции за распространение фейков о коронавирусе. Речь идёт о ложной информации о ситуации с инфекцией, которая дезориентируют россиян и мешает принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения эпидемиологической ситуации.

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