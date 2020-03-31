Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заговоры на любовь по фазам Луны

Заговоры на любовь по фазам Луны

Луна — покровительница любви. Ее сила — в красоте, умении привлекать, нравиться и вызывать желание. К этому испокон веков стремились те, кто хотел привлечь любовь в свою жизнь, и в этом могут помочь проверенные временем заговоры на любовь по фазам Луны.

Каждый хочет найти свою вторую половинку. Вернуть чувства, избавиться от соперницы или соперника и просто привлечь любовь помогут белая магия и сила Луны. Заговоры на любовь по фазам Луны способны изменить вашу судьбу и личную жизнь. Лунный свет приносит счастье во многие сферы, но сфера любви связана с ним особенно сильно. На какую фазу читать заговоры, вам подскажут эксперты сайта dailyhoro.ru. Воспользуйтесь этими рекомендациями, чтобы испытать на себе сильные чувства и убедиться в силе Луны.


Заговор на Полнолуние

Полная Луна — день, который подходит для решительных перемен и серьезных шагов. На Полнолуние многие делают предложение, признаются в любви или решают закрепить или восстановить брачные узы. Если вы хотите кардинально изменить свою личную жизнь, сделать это можно, когда Луна пребывает в фазе Полнолуния: в это время идет открытие источников силы, поэтому все начинания изначально несут в себе энергетику, способствующую исполнению желаемого.

Для заговора потребуются небольшой магнит, свеча и эфирное масло розы или апельсина. С утра положите магнит в карман и носите с собой весь день. В каждую свободную минуту вынимайте его и, рисуя в мыслях образы своего желания, дышите на магнитик, прикасайтесь к нему. Важно, чтобы он поглотил как можно больше вашей позитивной энергии, — тогда магнит станет катализатором исполнения мечты.

После захода солнца зажгите свечу, возьмите магнит и несколько минут мысленно проецируйте на него желание. После этого положите магнит в пустую чашу и откройте флакон с эфирным маслом. Капая на магнит эфирным маслом, произнесите: «Луна силы полна, осчастливь меня, отведи любое лихо, сто невзгод, тысячу забот. Одари меня прочной любовью да мягким сердцем, чтоб от всякой кручины — защита, и чтоб всякое счастье — в жизнь. Ключ да замок». Затем дайте магниту обсохнуть и положите его в укромное место.


Заговор на убывающую Луну

Убыль лунного диска — благоприятное время для тех, чьи чувства остыли, а отношения подошли к краю пропасти. Когда кажется, что разрыв неминуем, можно воспользоваться заговором, который поможет укрепить любовь. Весьма эффективны любые очищающие практики, в том числе борьба с негативными чувствами, обидой, ревностью.

Возьмите любую вещь, принадлежащую партнеру, положите перед собой и окропите святой водой. Сбрызгивая воду, произнесите: «Все, что было, забудется. Все, что сломано, починится. Что ушло да возвратится. Новый месяц идет, со старым прощаюсь, в свят-одежды облачаюсь, любым путем пойду да отведу от любви беду».

Заговор на Новолуние

Новая Луна — особенное время, подходящее для того, чтобы укрепить свои чувства. Как правило, этот заговор используют люди, которые только начали отношения, или те, кто хочет привлечь внимание интересующего человека. Если вы относитесь к их числу, тогда возьмите горшок с землей и посадите семя любого растения. Поливая, читайте следующие слова: «Зерно любви посажено. Быть ей слаще сахарной воды, краше утренней росы, ярче света белого. Ключ да замок, сказанное да сбудется». За ростком стоит ухаживать, ведь вместе с ним расти и крепнуть будет ваша любовь.


Заговор на растущую Луну

Растущая Луна принесет удачу тем, кто мечтает перевести отношения на новый духовный уровень, внести в них больше доверия и чувственности. Чтобы обратить себе во благо силу Луны, советуем вам воспользоваться следующим заговором.

Возьмите любое кольцо — желательно, принадлежащее вам. Наденьте кольцо на правую руку, носите его, не снимая, три дня и три ночи. Каждый день перед сном и поутру читайте заговор: «Луна наливная, так бы и мне красоваться, с тоской не знаться, с милым (милой) миловаться». Если судьба предназначила человека вам, ваши пути после такого заговора сойдутся ближе.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Заговоры на любовь по фазам Луны
Заговоры на любовь по фазам Луны
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в условиях изоляции из-за коронавируса
Ксения Собчак и Константин Богомолов рассказали о семейной жизни в
Собчак переболела коронавирусом
Собчак переболела коронавирусом
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о коронавирусе
СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
Ксения Собчак: «Думаю, я уже переболела коронавирусом»
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию
Художник из Санкт-Петербурга назвал цель изображения станций метро «на карантине»
Художник из Санкт-Петербурга назвал цель изображения станций метро
Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Путин и Трамп обсудили взаимодействия в борьбе с коронавирусом
Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию
Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

Еще по теме

Полнолуние 2 января 2018 года: как привлечь, деньги, удачу и финансовое благополучие – самые эффективные заговоры
Заговоры на любовь в Полнолуние
Заговоры на замужество, читаемые в домашних условиях
Заговоры на первый день лета: привлекаем удачу, деньги и любовь 1 июня