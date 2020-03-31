Заговоры на любовь по фазам Луны

Вадим Карасев

Луна — покровительница любви. Ее сила — в красоте, умении привлекать, нравиться и вызывать желание. К этому испокон веков стремились те, кто хотел привлечь любовь в свою жизнь, и в этом могут помочь проверенные временем заговоры на любовь по фазам Луны.

Каждый хочет найти свою вторую половинку. Вернуть чувства, избавиться от соперницы или соперника и просто привлечь любовь помогут белая магия и сила Луны. Заговоры на любовь по фазам Луны способны изменить вашу судьбу и личную жизнь. Лунный свет приносит счастье во многие сферы, но сфера любви связана с ним особенно сильно. На какую фазу читать заговоры, вам подскажут эксперты сайта dailyhoro.ru. Воспользуйтесь этими рекомендациями, чтобы испытать на себе сильные чувства и убедиться в силе Луны.

Заговор на Полнолуние

Полная Луна — день, который подходит для решительных перемен и серьезных шагов. На Полнолуние многие делают предложение, признаются в любви или решают закрепить или восстановить брачные узы. Если вы хотите кардинально изменить свою личную жизнь, сделать это можно, когда Луна пребывает в фазе Полнолуния: в это время идет открытие источников силы, поэтому все начинания изначально несут в себе энергетику, способствующую исполнению желаемого.

Для заговора потребуются небольшой магнит, свеча и эфирное масло розы или апельсина. С утра положите магнит в карман и носите с собой весь день. В каждую свободную минуту вынимайте его и, рисуя в мыслях образы своего желания, дышите на магнитик, прикасайтесь к нему. Важно, чтобы он поглотил как можно больше вашей позитивной энергии, — тогда магнит станет катализатором исполнения мечты.

После захода солнца зажгите свечу, возьмите магнит и несколько минут мысленно проецируйте на него желание. После этого положите магнит в пустую чашу и откройте флакон с эфирным маслом. Капая на магнит эфирным маслом, произнесите: «Луна силы полна, осчастливь меня, отведи любое лихо, сто невзгод, тысячу забот. Одари меня прочной любовью да мягким сердцем, чтоб от всякой кручины — защита, и чтоб всякое счастье — в жизнь. Ключ да замок». Затем дайте магниту обсохнуть и положите его в укромное место.

Заговор на убывающую Луну

Убыль лунного диска — благоприятное время для тех, чьи чувства остыли, а отношения подошли к краю пропасти. Когда кажется, что разрыв неминуем, можно воспользоваться заговором, который поможет укрепить любовь. Весьма эффективны любые очищающие практики, в том числе борьба с негативными чувствами, обидой, ревностью.

Возьмите любую вещь, принадлежащую партнеру, положите перед собой и окропите святой водой. Сбрызгивая воду, произнесите: «Все, что было, забудется. Все, что сломано, починится. Что ушло да возвратится. Новый месяц идет, со старым прощаюсь, в свят-одежды облачаюсь, любым путем пойду да отведу от любви беду».

Заговор на Новолуние

Новая Луна — особенное время, подходящее для того, чтобы укрепить свои чувства. Как правило, этот заговор используют люди, которые только начали отношения, или те, кто хочет привлечь внимание интересующего человека. Если вы относитесь к их числу, тогда возьмите горшок с землей и посадите семя любого растения. Поливая, читайте следующие слова: «Зерно любви посажено. Быть ей слаще сахарной воды, краше утренней росы, ярче света белого. Ключ да замок, сказанное да сбудется». За ростком стоит ухаживать, ведь вместе с ним расти и крепнуть будет ваша любовь.

Заговор на растущую Луну

Растущая Луна принесет удачу тем, кто мечтает перевести отношения на новый духовный уровень, внести в них больше доверия и чувственности. Чтобы обратить себе во благо силу Луны, советуем вам воспользоваться следующим заговором.

Возьмите любое кольцо — желательно, принадлежащее вам. Наденьте кольцо на правую руку, носите его, не снимая, три дня и три ночи. Каждый день перед сном и поутру читайте заговор: «Луна наливная, так бы и мне красоваться, с тоской не знаться, с милым (милой) миловаться». Если судьба предназначила человека вам, ваши пути после такого заговора сойдутся ближе.