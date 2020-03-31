Заседание суда по делу об убийстве посла в Анкаре пройдет 28 мая

Лидия Мартынова

Суд Анкары, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, сохранил меру пресечения для всех обвиняемых и назначил следующее заседание на 28 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд отклонил ходатайства обвиняемых, которые выступили в режиме видеоконференции из мест заключения, об их освобождении до вынесения приговора.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.