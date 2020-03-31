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Застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам дадут денег

Застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам дадут денегФото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Россиянам, которые застряли за границей и оказались в сложном финансовом положении из-за коронавируса, дадут денег. Такое распоряжение Минфину отдал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о «выделении МИД России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться» на родину. Объем финансовой поддержки пока не определен.

По данным Росавиации, большинство россиян сейчас находятся в Таиланде и Индонезии (17 тысяч и 4 тысячи человек соответственно). Организованы специальные рейсы для эвакуации.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. Большинство инфицированных находятся в Москве. Чтобы снизить скорость распространения вируса и риски заражения, в столичном регионе введен режим самоизоляции. Гражданам рекомендовали оставаться дома и покидать квартиры только в случае крайней необходимости, выходить можно в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы выгулять животных или вынести мусор. Аналогичные меры приняты во многих регионах страны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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