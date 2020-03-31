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Зеленский поговорил с Меркель: Украина получит 150 млн евро кредита на борьбу с коронавирусом

Зеленский поговорил с Меркель: Украина получит 150 млн евро кредита на борьбу с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны решили наладить информационный обмен в связи с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни.
Отмечается, что Меркель положительно отметила принятие законов о рынке земли и регулирования банковской деятельности.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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