Зеленский поговорил с Меркель: Украина получит 150 млн евро кредита на борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства."В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", – говорится в сообщении.Также сообщается, что стороны решили наладить информационный обмен в связи с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни.Отмечается, что Меркель положительно отметила принятие законов о рынке земли и регулирования банковской деятельности.