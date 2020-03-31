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Жена рэпера Гуфа: после скандала с собакой он попал в психбольницу

Жена рэпера Гуфа: после скандала с собакой он попал в психбольницу
. Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (Гуф) Айза Анохина в инстаграм-сторис сообщила, что после инцидента с собакой музыкант находится на лечении.

“У него есть свои проблемы, свои косяки, но он точно не живодер. Давайте вы сейчас перестанете писать угрозы и гадости, которые сыпятся и мне, и всем его друзьям, и родственникам. Сейчас не то время, чтобы желать друг другу смерти”, – призывает она у себя в инстаграме в ответ на сообщения возмущенных жестокостью артиста пользователей.

Комик Илья Соболев опубликовал видео, где спародировал возможные оправдания Гуфа по поводу конфликта с собаками, напомнив пользователям о другом провале музыканта – клипе, который собрал рекордное количество дизлайков.


оставили тысячи гневных комментариев.

30 марта, гуляя с собакой возле дома не дальше положенных ста метров, 40-летний Долматов позволил своему псу напасть на соседского ретривера. Видео боя музыкант транслировал в прямом эфире.

Сначала Гуф попытался растащить собак, но потом, напротив, начал подбадривать свою овчарку. Потасовка, которая длилась несколько минут и закончилась только после появления хозяев. Рэпер отчитал их за то, что позволили своим питомцам (псов было двое, но второй только наблюдал за дракой) убежать без поводка. “Мало вам этого?” – воскликнул Гуф в ответ на извинения соседей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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