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Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака

Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет бракаФото: John Moore / Getty Images

Пользовательница Reddit с ником ThrowRa0896 рассказала, что спустя пять лет брака случайно узнала о секретном ребенке мужа от другой женщины. Она призналась, что не знает, как вести себя теперь, и попросила совета у сообщества.

По словам автора поста, они с мужем вместе уже семь лет, пять из которых в браке. Они давно пытались завести ребенка, однако каждая попытка заканчивалась рождением мертвого ребенка или выкидышем. В итоге пара приняла тот факт, что они не смогут стать биологическими родителями.

Женщина рассказала свекрови о невозможности родить ребенка: та давно требовала от нее внуков. После этого за ужином мать супруга решила поговорить с сыном. Она предложила обратиться за помощью к его бывшей возлюбленной, родившей от него ребенка, и предложить стать для пары суррогатной матерью.

Так пользовательница Reddit выяснила, что у ее мужа есть восьмилетняя дочь, с которой он не общается. «Я не знаю, что мне делать», — написала она и попросила дать совет.

В комментариях многие осудили мужчину и заявили, что никогда нельзя бросать своих детей. Кроме того, женщине порекомендовали задуматься: если он скрыл от нее ребенка, у него может быть много еще более серьезных тайн. Пользовательница CalicoKat2018 поделилась похожей историей: уже будучи в браке она выяснила, что у ее супруга есть трое детей и задолженность по алиментам.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что увидел сон о неверности жены. Он решил рассказать ей об этом и случайно выяснил, что она действительно ему изменяет.

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По материалам: lenta.ru

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