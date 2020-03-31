Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года

Вадим Карасев

Апрель обещает быть крайне непростым месяцем, однако даже в такое время будут те, кому повезет больше, чем остальным. Речь идет о нескольких Знаках Зодиака, которым звезды и планеты дадут возможность исправить ошибки прошлого и создать приятное будущее.

Астрология помогает заглядывать вперед и оценивать, насколько удачным будет будущее. Ознакомьтесь с днями силы и с опасными днями апреля, чтобы точно знать, когда можно с большей вероятностью полагаться на силу звезд.

Овен

Овнам практически всегда везет в апреле. Это их время, когда расцветает энергетика и ощущается прирост сил. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что в этом апреле положение звезд и планет для Овнов станет еще более позитивным. Для того, чтобы сохранить удачу рядом с собой, астрологи советуют Овнам как можно меньше общаться с неуравновешенными и ненадежными людьми.

В середине весны представителям этого Знака удастся избавиться от фобий и комплексов, познакомиться с крайне полезными людьми. Стоит поддерживать контакты и со старыми знакомыми и приятелями, но на удаленной основе. Следует по возможности позвонить родственникам. Если потребность в общении возрастет, необходимо будет сфокусироваться на общении с самыми близкими.

Дева

Девы смогут обратить любую негативную ситуацию в апреле себе на пользу. Достаточно лишь верить в себя и не слушать советы окружающих. Девам редко так сильно везет в подобных ситуациях, но в этот раз положение планет будет достаточно гармоничным. Поэтому апрель можно считать если не самым позитивным месяцем в году, то самым удачным месяцем этой весны уж точно.

Главное — всегда стараться оставаться в тонусе. Астрологи советуют проветривать помещение, почаще делать уборку и как можно реже встревать в конфликтные ситуации. Пришло время сосредоточиться на себе любимых, поэтому чужие проблемы должны оставаться с теми, кто их породил.

Весы

Весам очень повезет в финансовой сфере. Это идеальное время для совершения покупок различного рода и заключения сделок. Важно подумать о том, как повысить свои доходы. Очень полезными будут собеседования, поиск новых источников прибыли. Если и можно рисковать и пробовать себя в чем-то новом, то только в апреле 2020 года.

Также Весам очень повезет в любви. Особенно это касается тех, кто пока не нашел себе вторую половинку. Звезды и планеты повысят харизму и обаяние Весов, позволив им стать самыми привлекательными людьми в этом месяце. Это позволит одиноким представителям Знака излечить одиночество.

Рыбы

Рыбы являются одними из самых умных и креативных людей на планете. Вторая половина апреля станет временем активности сразу двух метеорных потоков — Лириды и Аквариды. Это наилучшим образом скажется на работе интуиции Рыб и на их способности к принятию важных решений.

Апрель станет временем, когда можно смело браться за самые сложные задачи в работе и в личных делах. Самые простые развлечения будут помогать Рыбам восстанавливать силы и энергию в наикратчайшие сроки. Стоит быть осторожнее лишь в самом начале апреля, потому что это будет достаточно динамичное время.