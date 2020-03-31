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Звезды приняли участие в челлендже "Мой и пой" от гендиректора "Муз-ТВ"

Звезды приняли участие в челлендже "Мой и пой" от гендиректора "Муз-ТВ"

Генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров запустил в Instagram челлендж "Мой и пой", направленный на профилактику коронавируса.

К акции #мойипой присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых певицы Светлана Лобода и Юлианна Караулова.

Как сообщал Ruposters, ранее в Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен заражению коронавирусом.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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