Звезды приняли участие в челлендже "Мой и пой" от гендиректора "Муз-ТВ"

Вадим Карасев

Генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров запустил в Instagram челлендж "Мой и пой", направленный на профилактику коронавируса.

К акции #мойипой присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых певицы Светлана Лобода и Юлианна Караулова.

Как сообщал Ruposters, ранее в Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен заражению коронавирусом.

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