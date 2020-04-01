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Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после карантина

Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после карантинаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Соучредитель центра «Насилию.нет», адвокат Мари Давтян предупредила о всплеске в России жалоб на домашнее насилие после карантина. Ее слова приводят «Известия».

Давтян рассказала, что сейчас почти все центры помощи пострадавшим от домашнего насилия закрыты на карантин, не принимаются даже телефонные звонки. «Мы все давно уже ушли на электронные форматы в центре защиты пострадавших от домашнего насилия, но сейчас… Ну получим мы СМС, но ведь качественную психологическую помощь не окажешь в ответном СМС», — добавила юрист.

Она считает, что, пока карантин не закончится, большого количества жалоб не будет. «Подобный вал всегда бывает после окончания длинных праздников вроде новогодних и майских, когда у людей появляется возможность обратиться в полицию», — пояснила Давтян.

В марте в ООН заявили, что карантинный режим, направленный на борьбу c эпидемией коронавируса, может повысить риск домашнего насилия. По словам специалистов, для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения, и эта ситуация значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина.

С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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