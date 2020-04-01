Алла Михеева: «Думала, что я из детдома»

Влада Некрасова

Звезда шоу «Вечерний Ургант» поделилась воспоминаниями о детстве. Телеведущая призналась, что у нее были непростые отношения со старшей сестрой. Порой конфликты между девочками выливались в драки. Но больше всего Аллу обижали разговоры о том, что она не родная.

Алла Михеева признается, что наладить дружеские отношения со старшей сестрой Анной ей удалось не сразу. В детстве ссоры между девочками были обычным явлением. Будущая телезвезда не ощущала той любви и заботы, которые, как правило, проявляются по отношению к младшему ребенку, напротив, чувствовала себя обделенной.

«Сестра говорила мне, что я из детдома, — вспоминала Михеева. — Наверняка, у многих есть старшие братья или сестры, которые так говорят. Хочу обратиться к ним: умоляю, не делайте этого, потому что мы, младшие, верим. И у меня все сходилось. Например, когда сестре дарили крутящийся модный стул для пианино, а мне — нет, я думала: «Точно из детдома». Однажды даже к родителям пришла и сказала: «Я знаю, почему вы меня не любите. Потому что я из детского дома». Они были в таком шоке».





Нередко вражда сестер выливалась в драки. «Ее родственники больше любили и верили в нее, а в меня — нет. И я это чувствовала, — негодовала Алла. — Конечно, я билась и хотела внимания, наверное, поэтому была такая активная и отчаянная. Тогда мне хотелось быть сестрой. Ну это правда, несправедливо! Ей и стул крутящийся дарили, и синтезатор, богатые родственники все ей покупали. А мне, глядя на это, было очень грустно».

Непросто Михеевой пришлось и в колледже. В тот период ее считали белой вороной и приписывали звездную болезнь из-за съемок в молодежном сериале. «В нашей группе только девочки учились. Это, конечно, кошмар. Меня ненавидели. Я считалась выскочкой, особенно когда хорошо читала стихотворение по литературе. Когда меня отправляли на какие-то конкурсы, и я в них побеждала, это тоже им не нравилось. И когда снималась в «ОБЖ-2»… Девчонки даже хотели собраться и меня побить. Тогда я пришла вся в слезах к художественному руководителю сериала Максиму Демченко. Он сказал: «Алл, никогда не иди по головам. Все твое будет твоим. И на зло никогда не отвечай злом», — делилась она с YouTube-каналом «вМесте».

Сейчас 31-летняя телеведущая может похвастаться, не только работой в успешном шоу «Вечерний Ургант», но и участием в других телепроектах. В прошлом году она снялась в клипе группы «Ленинград» — «Кабриолет». Звезда отмечает, что всего добилась из любви к профессии, и призывает достигать успеха честным путем, а не из желания кому-то отомстить. «Если вы не обращаете внимания на обиду, а продолжаете заниматься своим делом и становитесь кем-то, тот человек скажет: «Ой, а я с вами учился», — говорила Алла.

Фото: Legion-Media, Instagram