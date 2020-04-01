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"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья

"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья
АК "Алроса" проведет апрельскую торговую сессию без ограничений по выкупу алмазного сырья, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Там отметили, что коронавирус и ограничения, введенные по всему миру для борьбы с ним, оказали огромное негативное влияние на работу всей алмазно-бриллиантовой отрасли.

"Учитывая это, "Алроса" в апреле устанавливает максимально гибкие условия для поддержки своих долгосрочных клиентов, без каких-либо ограничений по выкупу алмазного сырья, как это происходит обычно. Клиенты, которые сейчас не имеют возможности приобретать алмазы, могут в апреле отказаться от торговли и перенести контрактный объем на последующие периоды 2020 года. Клиенты, которые выразят потребность в покупке алмазного сырья (как ожидается, преимущественно внутреннего рынка), смогут получить необходимые им объемы", - рассказал представитель "Алросы".

"Данные решения распространяются пока только на апрельскую торговую сессию. Условия торговли для каждой последующей сессии, как и всегда, будут рассматриваться и утверждаться индивидуально, исходя из актуального состояния алмазно-бриллиантового рынка", - уточнили в компании.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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