"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья

Влада Некрасова

АК "Алроса" проведет апрельскую торговую сессию без ограничений по выкупу алмазного сырья, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Там отметили, что коронавирус и ограничения, введенные по всему миру для борьбы с ним, оказали огромное негативное влияние на работу всей алмазно-бриллиантовой отрасли.

"Учитывая это, "Алроса" в апреле устанавливает максимально гибкие условия для поддержки своих долгосрочных клиентов, без каких-либо ограничений по выкупу алмазного сырья, как это происходит обычно. Клиенты, которые сейчас не имеют возможности приобретать алмазы, могут в апреле отказаться от торговли и перенести контрактный объем на последующие периоды 2020 года. Клиенты, которые выразят потребность в покупке алмазного сырья (как ожидается, преимущественно внутреннего рынка), смогут получить необходимые им объемы", - рассказал представитель "Алросы".

"Данные решения распространяются пока только на апрельскую торговую сессию. Условия торговли для каждой последующей сессии, как и всегда, будут рассматриваться и утверждаться индивидуально, исходя из актуального состояния алмазно-бриллиантового рынка", - уточнили в компании.