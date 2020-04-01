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Антипасха в апреле 2020 года: что за праздник и как отмечать?

Антипасха в апреле 2020 года: что за праздник и как отмечать?

Антипасха — светлый праздник, наполненный радостью и ликованием для всех православных верующих. Соблюдая традиции этого дня, вы сможете укрепить свою веру и открыть свое сердце Господу.

Громкое название Антипасха заставляет задуматься о каком-то событии, противопоставленном светлой Пасхе. Новоначальным православным это слово кажется антагонистичным великому празднику. Однако в действительности приставка «анти» в этом слове переводится как «вслед». Поэтому Антипасха — это повторение Пасхи или, иначе говоря, вторая Пасха, когда во всех церквях проводятся последние богослужения и вновь вспоминается чудо воскрешения Христова.


Антипасха: как появился этот праздник?

После светлой Пасхи наступает Пасхальная неделя. В воскресный день Светлой седмицы православный мир вспоминает апостола Фому, который не поверил в воскресение Сына Божьего. Во время казни Спасителя Фома скрывался и не успел вернуться в Иерусалим ко времени воскресения.

По возвращении апостол примкнул к другим ученикам и не поверил в их рассказы о чуде воскрешения Сына Божьего. Он сказал, что не уверует, пока лично не увидит Учителя и не дотронется до его ран, оставленных гвоздями. Спустя неделю, в такое же воскресенье, Иисус явил себя неверующему Фоме, проявив снисхождение к слабости человеческого духа и позволив ученику воочию узреть истину произошедшего.

Благодаря этому событию Фомину неделю нарекли второй Пасхой. В это время повторяется и обновляется пасхальная радость. Это значит, что верующие могут еще раз вознести благодарственные молитвы Господу и попросить его поддержки в мирских делах.


Как отмечать Антипасху в 2020 году

Дата этого празднования плавающая, так как она привязана к Пасхе и отмечается на восьмой день после этого знакового для всего мира события. В 2020 году православные верующие встретят Антипасху 26 апреля. Торжественные богослужения в этот день проходят по чину великих, то есть двунадесятых, торжеств. В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Небесные врата». Святые отцы настоятельно рекомендуют мирянам в это воскресенье отдохнуть от хлопот, посвятить время молитвам и размышлениям.

Фомино воскресенье — важный день в церковном календаре, так как начиная с него снимается запрет на венчание. По традиции на Антипасху верующие обретают шанс еще раз возрадоваться Воскресению Христову и разделить радость с близкими, а также прочесть пасхальные молитвы и поблагодарить Спасителя за искупление грехов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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