Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению

Алексей Вольцев

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Arms Control Today заявил, что "одержимость" США идеей о трехстороннем формате по ядерному разоружению с участием Москвы, Пекина и Вашингтона может стать препятствием на пути развития российско-американского стратегического диалога.

"Мы неоднократно говорили, что с подписанием ДСНВ практически исчерпаны все возможности для дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений на двусторонней основе, а также что дальнейший прогресс в этой сфере потребует привлечения других государств, обладающих военным ядерным потенциалом. Однако мы не понимаем, почему некоторые наши американские коллеги говорят исключительно о Китае. Давайте также задействуем членов НАТО, обладающих ядерным оружием, Великобританию и Францию", - заявил Антонов.