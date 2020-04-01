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Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению

Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению
Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Arms Control Today заявил, что "одержимость" США идеей о трехстороннем формате по ядерному разоружению с участием Москвы, Пекина и Вашингтона может стать препятствием на пути развития российско-американского стратегического диалога.

"Мы неоднократно говорили, что с подписанием ДСНВ практически исчерпаны все возможности для дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений на двусторонней основе, а также что дальнейший прогресс в этой сфере потребует привлечения других государств, обладающих военным ядерным потенциалом. Однако мы не понимаем, почему некоторые наши американские коллеги говорят исключительно о Китае. Давайте также задействуем членов НАТО, обладающих ядерным оружием, Великобританию и Францию", - заявил Антонов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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