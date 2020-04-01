Белоруссия запретила вывоз гречки и чеснока

Вадим Карасев

Совет министров Белоруссии принял документ, согласно которому экспорт гречки, лука и чеснока временно запрещен. Вывозить эти продукты можно будет только с целью оказания гуманитарной помощи другим государствам.

Как сообщается на сайте правительства Республики, в ближайшее время МИД уведомит об этом Евразийскую экономическую комиссию. Полный перечень выглядит следующим образом:

Ruposters писал, что власти Белоруссии обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом в стране отсутствует карантин, продолжают проводиться массовые мероприятия, работают учебные заведения. Президент Александр Лукашенко считает истерией меры, применяемые во всем мире, советует пить водку и париться в сауне в качестве профилактики и даже призывает белорусов выходить на улицы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что верить заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с распространением коронавируса COVID-19 было бы ошибочно. .

