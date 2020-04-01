Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки

Вадим Карасев

Белый домФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Власти США предсказали смерть более двух тысяч зараженных коронавирусом за одни сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РИА Новости.

Согласно прогнозу, пик смертности от коронавируса в США придется на 15 апреля — в этот день могут умереть 2 214 человек. Затем смертность будет снижаться и к 1 июня достигнет уровня примерно в 250 умерших в день.

В Белом доме добавили, что при благоприятном сценарии число жертв коронавируса в стране может составить от 100 до 220 тысяч человек, а при неблагоприятном — 1,5-2,2 миллиона человек. Благоприятный сценарий предполагает меры властей по уменьшению негативных последствий пандемии.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 188 тысяч. Всего зарегистрировано 3 873 летальных исхода. Причем, за последние сутки жертвами инфекции стали более 800 человек.