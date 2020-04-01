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Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов

Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года снизилось на 3,81 миллиарда долларов - до 24,2 миллиарда. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин - его богатство сократилось за январь-март на 4,7 миллиарда долларов, до 16,7 миллиарда долларов.


"Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 4,83 долларов, до 15,1 миллиарда. Четвертую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 9,95 миллиарда долларов - до 14,6 миллиарда. На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 7,69 миллиарда долларов – до 14,6 миллиарда.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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