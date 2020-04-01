Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года снизилось на 3,81 миллиарда долларов - до 24,2 миллиарда. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин - его богатство сократилось за январь-март на 4,7 миллиарда долларов, до 16,7 миллиарда долларов.
"Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 4,83 долларов, до 15,1 миллиарда. Четвертую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 9,95 миллиарда долларов - до 14,6 миллиарда. На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 7,69 миллиарда долларов – до 14,6 миллиарда.