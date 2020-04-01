Божена Рынска призналась, что не справляется с жизнью матери-одиночки: "Мне нужно крепкое мужское плечо"

Вадим Карасев

На днях стало известно, что в начале марта у 45-летней Божены Рынской родилась дочь. Малышка, которую она назвала Женей, появилась на свет при помощи суррогатной матери. Отцом девочки стал бывший супруг Божены — один из основателей компании НТВ Игорь Малашенко, который покончил с собой в феврале прошлого года.

В интервью журналу HELLO! Рынска откровенно рассказала, с какими трудностями им с мужем пришлось столкнуться, прежде чем завести ребенка. По словам Божены, она в течение четырех лет проходила терапию в зарубежных клиниках вместе с Малашенко, который перенес пять операций, прежде чем зачать ребенка. Причина таких трудностей, по мнению журналистки, крылась в возрасте, так как "все нужно делать своевременно".





Божена Рынска с дочерью Женей

Не вынашивать самостоятельно ребенка Рынска решила потому, что у нее есть врожденная патология — генетическая тромбофилия, и она бы не смогла выносить плод. На суррогатной матери, по ее словам, настоял Малашенко. Но и тут было много сложностей — супруги поменяли шесть суррогатных матерей, так как у них случались выкидыши. С женщиной, которая в итоге выносила ребенка, Рынска не знакома и никогда не собиралась этого делать, чтобы та ее потом не шантажировала.

Я ей заочно благодарна, потому что она родила спокойную, здоровую девочку, а это значит, что мама была спокойна на протяжении всего срока беременности,

— говорит она.





Дочь Божены Рынской и Игоря Малашенко Женя/Игорь Малашенко

О том, что ее дочь вот-вот появится на свет, она узнала из СМС-сообщения. Когда у суррогатной матери отошли воды, ей сразу же сообщили, и она стала собираться в дорогу (девочка родилась в Петрозаводске).

И вот я начинаю метаться. Вечерний поезд "Карелия" уже ушел. Самолеты в Петрозаводск в тот день не летали, только с пересадкой. В итоге с утра мы полетели через Череповец. Я совсем ополоумела. Ночь не спала. Не смогла собраться. Выкопала из бельевой корзины треники, причем замурзанные, я даже не помнила о них. И почему-то в них и полетела. И только в роддоме поняла, что как-то странно я одета. Няня говорит: "Ну, мне неудобно было тебе намекнуть",

— вспоминает она.





Божена Рынска с дочерью Женей

Как только ей показали дочь, она успокоилась.

Она такая хорошенькая, беленькая, фарфоровая. Женя лежит и смотрит на меня из кулька глазами Игоря,

— рассказывает она о первой встрече с ребенком.

В больнице с девочкой Божена пролежала три дня, там ее научили, как обращаться с малышкой. Дочку она называет "золотым ребенком" и говорит, что она "спокойная, вдумчивая и с цепким взглядом".

Рынска уже выбрала и крестных для дочери: крестной матерью Жени станет американская адвокат Божены, а крестным отцом — Валентин Юмашев. Крестины состоятся после карантина.





Дочь Божены Рынской и Игоря Малашенко Женя

Божена призналась, что дочери Малашенко от первого брака Елизавета и Елена единокровную сестру не приняли. Бывшую семью покойного мужа она назвала "тепличными растениями".

Сама Рынска говорит, что быть матерью-одиночкой ей тяжело, она испытывает страх из-за тяжелой экономической ситуации и нуждается в "крепком мужском плече", хотя до сих пор не встретила подходящего мужчину.

Такого, как Игорь, у меня уже никогда не будет. Игорь — фантастический собеседник, он нежный очень. Мы были очень нужны друг другу — были реально двумя половинками. И все мужчины, которых я встречаю, Игорю в подметки не годятся. Наверное, я смогу влюбиться в того, кто даст мне и Жене опору. Я никогда не позволю себе влюбиться в человека, который не будет любить Женю. Я ее родила... Пригласила в этот мир. Женя меня об этом не просила. Теперь я должна сделать все, чтобы помочь ей вырасти и выйти в люди,

— говорит она.





Божена Рынска и Игорь Малашенко