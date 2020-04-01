Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом

Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом

Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусомФото: Toby Melville / Reuters

В начале вспышки коронавируса в Великобритании правительство предложило позволить большей части британцев заразиться, чтобы выработать «стадный иммунитет». Профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар заявила, что страна таким образом пошла по неверному пути, пишет Daily Mail.

Профессор подчеркнула, что такая стратегия вынудила чиновников отказаться от мер, которые могли бы замедлить пандемию. Британию раскритиковали за отказ от массового тестирования на коронавирус людей с признаками заболевания и отслеживания близких контактов инфицированных пациентов.

Действия властей страны критикуют как представители разных политических партий, так и предприниматели. При этом существует предположение, что Британия столкнулась со сложностями в поставках тестов для выявления коронавируса. Отмечается, что власти откажутся от налогов на импортные наборы для тестирования и медицинское оборудование — такую меру накануне анонсировал канцлер казначейства Риши Сунак.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте объявил о стратегии страны в борьбе с коронавирусом. Ее суть заключается в том, чтобы позволить населению переболеть и рассчитывать на то, что у людей младше 40 лет выработается иммунитет. По мнению правительства, чтобы получить «стадный иммунитет», необходимо, чтобы переболело 60 процентов населения. Власти Британии считают, что жесткий карантин в борьбе с коронавирусом утомит граждан. Общественность раскритиковала план правительства.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 25,5 тысячи, погибли 1743 человека, излечились — 179. Ранее, 31 марта, сообщалось, что число умерших от коронавируса в стране за сутки выросло вдвое.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в магнитосфере Земли
Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз
Третий сезон "Убивая Еву" покажут раньше, чем планировалось
Третий сезон "Убивая Еву" покажут раньше, чем планировалось
Худрук МХАТа Эдуард Бояков рассказал о «конфликте» с Дорониной и премьерах
Худрук МХАТа Эдуард Бояков рассказал о «конфликте» с Дорониной и
Рынку нефти предсказали апокалипсис
Рынку нефти предсказали апокалипсис
В Сирию за сутки не вернулся ни один беженец из-за рубежа
В Сирию за сутки не вернулся ни один беженец из-за рубежа
За сутки в России заразились 440 человек, скончались 7, вылечились 69
За сутки в России заразились 440 человек, скончались 7, вылечились 69
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом
В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом
Антипасха в апреле 2020 года: что за праздник и как отмечать?
Антипасха в апреле 2020 года: что за праздник и как отмечать?
В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса
В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
В Китае разработали вакцину против коронавируса
Китайские эксперты возмущены подходами Запада к борьбе с коронавирусом
Британия призвала людей не укрываться на дачах от пандемии коронавируса