Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Toby Melville / Reuters

В начале вспышки коронавируса в Великобритании правительство предложило позволить большей части британцев заразиться, чтобы выработать «стадный иммунитет». Профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар заявила, что страна таким образом пошла по неверному пути, пишет Daily Mail.

Профессор подчеркнула, что такая стратегия вынудила чиновников отказаться от мер, которые могли бы замедлить пандемию. Британию раскритиковали за отказ от массового тестирования на коронавирус людей с признаками заболевания и отслеживания близких контактов инфицированных пациентов.

Действия властей страны критикуют как представители разных политических партий, так и предприниматели. При этом существует предположение, что Британия столкнулась со сложностями в поставках тестов для выявления коронавируса. Отмечается, что власти откажутся от налогов на импортные наборы для тестирования и медицинское оборудование — такую меру накануне анонсировал канцлер казначейства Риши Сунак.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте объявил о стратегии страны в борьбе с коронавирусом. Ее суть заключается в том, чтобы позволить населению переболеть и рассчитывать на то, что у людей младше 40 лет выработается иммунитет. По мнению правительства, чтобы получить «стадный иммунитет», необходимо, чтобы переболело 60 процентов населения. Власти Британии считают, что жесткий карантин в борьбе с коронавирусом утомит граждан. Общественность раскритиковала план правительства.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 25,5 тысячи, погибли 1743 человека, излечились — 179. Ранее, 31 марта, сообщалось, что число умерших от коронавируса в стране за сутки выросло вдвое.