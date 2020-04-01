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Британские художники предложили идеи занятий на карантине

Британские художники предложили идеи занятий на карантине
. Энтони Гормли и другие ведущие британские художники приняли участие в составлении списка идей для творчества для детей и взрослых на карантине, сообщает The Guardian.

Так, например, живописец, скульптор и видеохудожник Марк Воллинджер предложил людям обвести свою руку и выставить в окно, чтобы помахать друг другу, а художник и куратор Джереми Деллер – писать песни о туалетной бумаге.

Майкл Лэнди, который прославился тем, что уничтожает ради искусства свои вещи, предложил детям найти что-нибудь в доме, сломать эту вещь и попросить взрослых ее починить.


появится на сайте галереи.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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