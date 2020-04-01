Британские художники предложили идеи занятий на карантине
Сегодня, 09:00 Лидия Мартынова
. Энтони Гормли и другие ведущие британские художники приняли участие в составлении списка идей для творчества для детей и взрослых на карантине, сообщает The Guardian.
Так, например, живописец, скульптор и видеохудожник Марк Воллинджер предложил людям обвести свою руку и выставить в окно, чтобы помахать друг другу, а художник и куратор Джереми Деллер – писать песни о туалетной бумаге.
Майкл Лэнди, который прославился тем, что уничтожает ради искусства свои вещи, предложил детям найти что-нибудь в доме, сломать эту вещь и попросить взрослых ее починить.
появится на сайте галереи.
По материалам: ria.ru