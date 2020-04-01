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Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч

Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысячФото: Remo Casilli / Reuters

В Италии число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, превысило 13 тысяч человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли, передает Reuters.

Число смертей увеличилось на 727 за сутки: всего в стране 13 155 погибших и 110,5 тысячи инфицированных. При этом Борелли подчеркнул, что Италия постепенно стабилизирует ситуацию. В частности, число погибших за сутки постепенно снижается.

Ранее минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса — ею стала аномально теплая зима, как результат — меньшие потери от обычного гриппа.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Ее обгоняют только США: там 197,9 тысячи случаев заражения коронавирусом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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