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Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111

Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Число инфицированных коронавирусом в #icon-graphic[i][/i]Проголосовали:18682028 марта, 13:30

Таким образом, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 111. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались. В России, по последним данным, общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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