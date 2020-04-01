Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111

Анастасия Иванова

Число инфицированных коронавирусом в #icon-graphic [i][/i]Проголосовали:18682028 марта, 13:30

Таким образом, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 111. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались. В России, по последним данным, общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.