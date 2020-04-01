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Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794

Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
Число заразившихся коронавирусом на Украине за день возросло с 669 до 794, всего от инфекции умерли 20 человек, 13 выздоровели, сообщила в среду пресс-служб минздрава.

По состоянию на утро среды было известно о 669 заболевших, 17 умерших и 10 выздоровевших.

"По данным центра общественного здоровья, по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) 1 апреля на Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19. Всего на Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

# В мире
По материалам: ria.ru

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