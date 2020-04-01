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Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысячФото: Juan Medina / Reuters

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Известно, что с начала эпидемии в стране погибли более девяти тысяч человек.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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