Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч

Вадим Карасев

Фото: Juan Medina / Reuters

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Известно, что с начала эпидемии в стране погибли более девяти тысяч человек.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.