Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч
Сегодня, 12:57 Вадим КарасевФото: Juan Medina / Reuters
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Известно, что с начала эпидемии в стране погибли более девяти тысяч человек.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.
По материалам: lenta.ru