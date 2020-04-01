Чистка дома: выметаем прочь болезни, неудачи и сплетни

Вадим Карасев

Дом является местом силы и защиты от недоброжелательного внешнего мира. В родных стенах каждый может зарядиться силами и восполнить запас энергии, но порой в жилище пробираются потоки негативной энергетики, от которых необходимо избавиться.

Защитить свой дом от неприятностей, прогнать болезни и не допустить в него людей, желающих зла, можно своими силами. Благодаря проверенным обрядам каждый сможет провести чистку своего жилища, избавившись от сплетней, неудач и даже заболеваний. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ответственно подойти к чистке энергетики своего жилого пространства, чтобы в доме не оставалось места негативу.

Как очистить дом от болезней

Справиться с простудными и вирусными заболеваниями помогут не только комплексная уборка и соблюдение гигиены. С помощью простого, но действенного обряда получится справиться с болезнями, в том числе насланными недоброжелателями. Для этого нужно взять веник, вымочить его в соляном растворе, высушить и обмести им весь дом, не пропуская ни одного уголка. Во время подметания читают заговор:

«Болезни из дома выметаю, из каждого уголка зло выдворяю. Кто б заразу в дом не принес — от всего избавлюсь. Дом мой — крепость моя, дом мой — сила моя. Так тому и быть».

Весь мусор складывают в отдельный пакет и выносят подальше из дома, а веник тщательно промывают проточной водой и оставляют сохнуть. После этого на нем повязывают красную и зеленую ленты, ставят к двери кверху прутьями и произносят:

«Не бывать в моем доме болезням, не ходить моей семье в больных».

Очистка дома от сплетней

Справиться со злыми языками можно с помощью замка. Его кладут в соль на сутки открытым вместе с ключом. Затем замок вынимают, очищают от соли и защелкивают на ручке входной двери или вешают на гвоздик над входом в дом. Замок запирают, приговаривая:

«На каждый роток наброшу платок. Замком дурные речи запираю, пощады не знаю. Кто в мой дом со сплетнями придет, тот сам от них пострадает. Кто обо мне и моей семье слухи распространять станет, тот сам жертвой своего языка злого падет».

Ключ выбрасывают, а замок оставляют висеть, чтобы он оберегал дом и семью от злых языков и сплетен.

Справиться с людьми, не знающими о такте, поможет и обычная соль. Ее рассыпают перед входом в дом, приговаривая:

«Не сладки речи — не медом уста потчевать. На каждое слово злое — пуд соли».

Обряд от неудач в доме

Вымести неудачи и справиться с трудностями поможет заговор, который читают во время тщательной уборки помещений. Для этого воду заговаривают:

«Чиста вода не только лицо умывает. Каждый уголок промою — неудачи на белый свет вымою, из дома повыведу».

Грязную воду обязательно выплескивают за порог или смывают в канализацию со словами:

«Неудач в моем доме не будет, счастья не убудет».

Привлечь в дом удачу и процветание, избавившись от полосы неудач, помогут также талисманы, направленные на привлечение благополучия. Их создают своими руками, чтобы в доме не оставалось негативной энергетики.