Что пишут в Телеграме: 1 апреля

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор сообщений популярных Telegram-каналов об актуальных событиях 1 апреля.

Канал "Железный занавес" сравнил размер штрафа в разных странах за нарушение гражданами условия домашнего карантина. Так, жителю Италии нарушение режима изоляции грозит штрафом в €3 тыс. или арестом на 3 месяца, Швейцарии - €1,5 тыс. и до полугода тюрьмы за рецидив. В Испании это €100-30 000 или тюремный срок до года, во Франции - до €15 тыс. и до года заключения, в ОАЭ - $13-27 тыс. и до 5 лет тюрьмы, а в Китае вообще могут казнить, если нарушение карантина привело к тяжелым последствиям для сограждан. В Индии штрафы неподъемны для местного населения, поэтому полицейские просто бьют всех палками за выход на улицу. Так что 4 000 тысячи рублей в Москве — крайне гуманный штраф.

Канал "Роспотребобзор" заметил удорожание комплектующих для ПК, по сравнению с февралем цены плавно выросли примерно на 10-15%, что свидетельствует о повышении спроса на эту продукцию. Сказывается также то, что обычные магазины вынуждены закрываться из-за мер против коронавируса, а значит уровень конкуренции на рынке снижается. Для рядового покупателя ситуация ничего хорошего не несет, так что в случае крайней необходимости компьютер лучше купить сейчас, но если надобности нет, канал рекомендует переждать кризис.

Канал "Рука рынка" приводит среднюю стоимость барреля нефти марки Brent, при которой новые добывающие проекты разных стран будут безубыточными. Судя по диаграмме, наименее пострадает от падения цен Саудовская Аравия.

В Хабаровском крае местные жители сняли невероятные объемы леса, который готовится к вывозу в Китай. Видео, сделанное в поселке Маго Николаевского района, опубликовал канал "Регионал". Местные власти утверждают, что все в рамках закона, и всего на экспорт должно заготавливаться 100 тыс. кубометров древесины.

Канал "Суеверная демократия" опубликовал подсчеты аналитиков Имперского колледжа Лондона, вычисливших примерное число смертей от COVID-19, которых удалось избежать разным странам путем введения жестких карантинных мер. Если для Британии, Германии, Франции и Бельгии цифра колеблется в районе 300-2500, то Испании удалось спасти около 16 тысяч граждан, а Италии — целых 38 тысяч.

Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга поддержал меры РПЦ против коронавируса. Его цитату приводит канал "Без комментариев".

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетал [город] на вертолете с иконой Казанской Божьей Матери. Я убежден, что это поможет [против коронавируса], потому что наша Россия - это великая миродержавная сила, а Санкт-Петербург - город святого апостола Петра, это великий православный город планеты Земля.

Канал "Могучий сноб" обратил внимание на новость о том, как губернатор Кузбасса Сергей Цивилев борется с распространением коронавируса в регионе. Он лично пришел и выгнал сотрудников и посетителей магазина, не ушедших на карантин. Канал провел параллели с библейским сюжетом, в котором Иисус Христос выгнал торговцев из храма в Иерусалиме. "И тоже за неделю до Пасхи", — заметили авторы канала.